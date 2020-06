Orlando: "Stati generali dell'Economia siano inizio, non falsa partenza"

Gli Stati generali dell'Economia "siano un inizio e non una falsa partenza". Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. "Bisogna arrivare all'appuntamento - ha spiegato - per usare i fondi Ue con idee chiare, mettendo i soggetti in condizione di giocare al meglio la partita. Tutto questo richiede lavoro, confronto e dialogo ed una piattaforma di partenza che vada nella giusta direzione".