Orlando: "Entro fine mese al via un tavolo sullo smart working"

IPA

Sullo smart working "abbiamo avviato il confronto con le parti sociali, ed entro fine mese convocherò un tavolo largo per ragionare su un accordo quadro". Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo il quale bisogna concentrarsi su tre cose "Qual è livello sicurezza di quello che diventa il luogo di lavoro, come si garantisce il diritto alla disconnessione, e come si garantiscono beni come i dati".