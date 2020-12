Orlando: crisi di governo? Se capita "Papeete di Natale" al voto con questa legge

ansa

"Se la maggioranza dovesse implodere non resterebbe che andare a votare con la legge elettorale esistente". Lo ha affermato il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, aggiungendo: "Spero che la vicenda di queste ore non produca un Papeete natalizio perché credo che non ne abbia bisogno questo Paese. Se però dovesse essere così è chiaro che dovremmo utilizzare la legge elettorale che c'è. Non è che potremmo inventarci molto altro".