Orban scrive a Salvini: "Stima e gratitudine per il tuo lavoro"

Il premier ungherese Viktor Orban ha voluto manifestare a Matteo Salvini l'altissima "stima e gratitudine" da parte sua e del suo Paese. Lo ha scritto in un messaggio inviato al leader della Lega, esprimendo il suo apprezzamento per l'impegno leale e coerente profuso nella sua attività di governo. In particolare lo ha ringraziato per aver fermato il "flusso incontrollato di migranti in Europa".