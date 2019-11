Open, Renzi: "Prestito casa non c'entra, miei denari sono pubblici"

"Un articolo uscito per l'Espresso dice che nell'acquisto della mia abitazione io abbia ricevuto un prestito. Sì, è vero. Ma questa storia non ha nulla a che vedere con la vicenda Open". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Dovendo fare un anticipo ho fatto una scrittura privata con una persona per un prestito concesso e restituito nel giro di 4 mesi. I miei denari sono pubblici. Non c'entra nulla con la fondazione", aggiunge.