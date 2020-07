Open Arms, Salvini: "Andrò fino in fondo senza chiedere aiutini"

"Andrò fino in fondo senza chiedere aiutini a nessuno. Noi alle idee contrapponiamo altre idee non tribunali politici, l'unico tribunale è quello del voto". Lo ha affermato Matteo Salvini nel corso del suo intervento in Senato in attesa del voto sul processo per il caso Open Arms. Il leader della Lega ha poi aggiunto che "il premier Conte era perfettamente complice di un reato che non esisteva".