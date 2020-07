Open Arms, Salvini a Tgcom24: "Se andrò a processo, lo farò a testa alta"

Matteo Salvini commenta a Tgcom24 l'intervento di Renzi in Senato. "Per me la sua parola vale zero, con Open Arms ho fatto il mio dovere e ho la coscienza a posto. - ha dichiarato -. Se andrò a processo, ci andrò a testa alta e sarà un processo politico. Se pensano di intimorire la Lega con un processo politico 'alla Palamara' , si sbagliano di grosso. Quando tornerò al governo farò esattamente le stesse cose".