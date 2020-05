Open Arms, la giunta del Senato respinge la richiesta di processo per Matteo Salvini | Il leader della Lega: "Stabilito che ho fatto il mio dovere"

La giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha respinto la richiesta di processo per Matteo Salvini sul caso Open Arms . Tredici i voti a favore della relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri, con cui si chiedeva di respingere la richiesta, 7 i no e 3 i senatori che non hanno partecipato al voto.

Hanno votato contro il processo a Salvini, accusato dal tribunale dei ministri di Palermo di sequestro di persona e di rifiuto di atti di ufficio per la vicenda dei 150 migranti bloccati a largo per alcuni giorni sulla nave della Open Arms, la Lega, Forza Italia, Fratelli d`Italia, il senatore ex 5 stelle Mario Giarrusso, la senatrice pentastellata Alessandra Riccardi. I tre senatori di Italia Viva non hanno partecipato al voto.

Il presidente dei senatori di IV, Davide Faraone, ha spiegato la decisione: "Sono salito sulle navi per dare solidarietà ai migranti: per cui non accetto lezioni da nessuno e il giudizio politico su Salvini l'ho espresso abbondantemente in ogni occasione. Sono al tempo stesso un garantista ma non a corrente alternata e non ho mai pensato che procedure parlamentari e giustizia debbano essere usati politicamente. A decidere sarà il Senato e prima di esprimerci verificheremo scrupolosamente le carte".

"Questi migranti raccolti in acque maltesi da una Ong spagnola vennero in Italia infrangendo qualunque regola - ha commentato l'ex ministro dell'Interno in diretta Facebook -. La giunta ha detto che avevo ragione, adesso la parola passa all'Aula, vedremo. Io non sono preoccupato, so di aver fatto il mio dovere".