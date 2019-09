Onu, Conte: "Inserire la tutela dell'ambiente nella Costituzione"

"Inserire nella nostra Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile è un obiettivo da raggiungere, in questa legislatura. Siamo al lavoro per un vero cambiamento culturale". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte, che si trova a New York per partecipare all'assemblea generale dell'Onu. L'intervento del premier è previsto per le 21 (ora locale).