Omofobia, Fico: "Abbiamo bisogno di una legge per contrastarla" 

Una legge contro l'omofobia è "uno strumento di cui abbiamo bisogno". Lo ha scritto Roberto Fico rispondendo all'appello di un ragazzo palermitano che ha sollecitato un intervento normativo. "Ci sono ancora dei passi da fare per una società che rispetti il modo in cui ciascuna persona si identifica, che non prescriva ruoli e non giudichi scelte. E le istituzioni devono impegnarsi in tal senso", ha aggiunto il presidente della Camera.