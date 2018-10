Oliviero Toscani: “Volevo fotografare la Boschi, mi è sempre stata simpatica”

“Mi è stato proposto di fotografare la Boschi e io ho accettato, tutto qua”. Oliviero Toscani prova a smorzare le polemiche dopo che gli scatti dell’ex ministra del governo Renzi su Maxim hanno scatenato ironie e critiche sui social network. “Il mio lavoro è quello di fotografare le persone e così ho fatto. Io non faccio foto di paesaggi”. E su chi accusa Maria Elena Boschi di essere poco appariscente per stare su una copertina, l’artista milanese spiega: “Ho voluto fotografarla senza tacco 12 o per forza in pose sensuali, semplicemente una ragazza per come la vedevo io”. Ma Toscani punta il dito contro il giornale: “Maxim, che mi ha contattato per la prima volta per questo servizio, ha mandato tutto a rotoli pubblicando le foto online e non aspettando l’uscita del numero del giornale”.