La Commissione europea ha approvato uno schema italiano da 30 milioni di euro a sostegno dell'allestimento di nuovi collegamenti aerei passeggeri da e per gli aeroporti della Sardegna. "Apprendiamo con grande soddisfazione la decisione della Commissione Europea. Ogni anno, per tre anni, la Regione Sardegna potrà investire 10 milioni di euro di risorse regionali per sostenere l'avvio di nuove tratte aeree tra l'Isola e nuove destinazioni nazionali, europee ed extra europee, con ricadute positive sul l'economia della Sardegna", dice l'assessore regionale dei Trasporti, Barbara Manca.