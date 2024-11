Ok del Senato al dl contro aggressioni ai medici, passa alla Camera

Con 75 voti favorevoli, 44 astensioni e nessun contrario l'aula del Senato ha approvato il decreto contro le aggressioni al personale socio-sanitario. Come annunciato in Aula, Pd, M5s, Avs e Italia viva si sono astenuti. Favorevole il centrodestra. Il provvedimento, che va convertito in legge entro il 30 novembre, passerà ora all'esame della Camera. La norma nasce dai recenti casi di violenze contro medici, infermieri e personale di assistenza sanitaria. Prevede la reclusione in carcere da uno a cinque anni e multe fino a 10 mila euro, oltre all'arresto in differita, entro le 48 ore dai fatti, nel caso in cui ci siano filmati o altre prove che dimostrino il reato, superando così la mancata flagranza di reato.