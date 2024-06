Palazzo Chigi: oggi in Italia dieci bambini di Haiti, saranno adottati

Dieci bambini di Haiti adottati da famiglie italiane arriveranno oggi in Italia. Lo fa sapere Palazzo Chigi. "Il governo italiano - si legge in una nota - si è attivato per far giungere in Italia dieci bambini di Haiti adottati da famiglie italiane, che per ragioni di sicurezza legate alla grave situazione in corso nella nazione caraibica, segnata da una devastante criminalità, non avevano potuto finora lasciare le loro residenze". L'arrivo è previsto in giornata all'aeroporto di Ciampino (Roma), con un volo messo a disposizione dai Servizi di Sicurezza.