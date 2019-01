Nuovo ritocco fondo reddito di cittadinanza, scende a 5,89 mld

Viene ritoccato ancora una volta al ribasso il maxifondo per il reddito di cittadinanza, nell'ultima versione in circolazione del "decretone". Gli stanziamenti per il 2019 ammontano ora a 5.894 milioni di euro, contro i 5.974 milioni previsti nella bozza dell'8 gennaio e i 6.110 milioni della versione ancora precedente. Per il 2020 sono stanziati 7.131 milioni di euro, per il 2021 7.355 milioni e a decorrere dal 2022 7.210 milioni di euro.