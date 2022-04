Nuovo Csm, Renzi: non voteremo la riforma della giustizia Cartabia

"Non voteremo la riforma della giustizia perché non è una riforma.

L'azione di Bonafede era dannosa, quella della Cartabia inutile. Meglio così ma ancora non ci siamo". Lo ha scritto su Twitter il leader di Iv, Matteo Renzi. "Il vero problema dello strapotere delle correnti e del fatto che chi sbaglia non paga mai con la riforma Cartabia non si risolve. Le correnti continueranno a fare il bello e il cattivo tempo nel Csm. Peccato, una occasione persa. La riforma arriverà, se arriverà, nella prossima legislatura", ha aggiunto.