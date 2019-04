Tanti governi hanno provato a tagliarle, invece, quello gialloverde le ripropone. Stiamo parlando delle “auto blu”, le vetture di servizio dei politici. L’esecutivo è pronto a elargire una cifra che si aggira intorno ai 168 milioni di euro per acquistare più di 8mila automobili. Ma non tutti i parlamentari hanno ben chiara la spesa. Per il leader pentastellato Luigi Di Maio, da sempre in prima linea contro gli sprechi della casta: “Vanno tagliate ai politici e date alle forze dell’ordine”.

"Stasera Italia" è andata a Montecitorio per sentire il parere di alcuni parlamentari.



Pasquale Pepe della Lega ammette di non conoscere i numeri, mentre c’è chi, come Sergio Battelli del Movimento 5 Stelle, non ne vuole proprio sapere: “L'auto non la voglio, neanche per scherzo”. Per l'altro 5 Stelle, invece, Emilio Carelli: “Sono l’ultimo problema del nostro Paese”.