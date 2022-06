Nucleare, Salvini: "Farei la prima centrale a Milano" | Conte: "Ok a fare ricerca, poi si valuterà"

Ironizzando sulla presenza di

Matteo Renzi

, arrivato in sala insieme a lui, Salvini ha aggiunto: "Io non dico di farla a Rignano, dico fatela a Milano, capitale dell'innovazione, e Rignano aspetta". In materia energetica e ambientale, il leader della Lega ha anche detto: "La transizione va accompagnata, non può essere un cappio. Lo stop ai motori termici sarebbe un suicidio".

Conte: "Ok a fare ricerca, poi si valuterà"

"Il nucleare di nuova generazione? Stiamo parlando di investire nella ricerca e siamo favorevoli: ma al momento non sappiano ancora molto delle ricadute sul piano pratico. Valutiamo quando avremo tutti i dati. Ci ragioneremo", ha detto il presidente del M5s.