Nucleare, Pichetto: "Questo governo farà il deposito delle scorie"

"Questo governo farà il deposito delle scorie nucleari".

Ad annunciarlo è il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, agli Stati generali della green economy, in corso alla fiera Ecomondo a Rimini. Il deposito sarà costituito "non dico entro Natale, ma in tempi molto brevi - ha spiegato -. Ci sto lavorando tutti i giorni".