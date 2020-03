Norme anti-coronavirus, il governo verso una nuova stretta

Dovrebbe arrivare in giornata una nuova stretta alle misure per il contrasto del coronavirus. La decisione del premier Giuseppe Conte è, infatti, attesa ad ore. Tra le misure al vaglio ci sarebbe il divieto all'attività fisica all'aperto, lo stop ai supermercati nei centri commerciali nel weekend e anche agli spostamenti nelle seconde case. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui