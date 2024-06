Giustizia, Nordio: "Pm sotto controllo governo? Basta litania petulante"

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha parlato della riforma della giustizia e della separazione delle carriere dei magistrati, rispondendo alle critiche dell'Anm. "Sono un po' stanco di questo processo alle intenzioni. Se si fa così, accadrà questo. No, il testo è chiarissimo. È un testo di revisione costituzionale che dice che la magistratura, nella sua duplice funzione requirente e giudicante, è indipendente e autonoma", ha detto il guardiasigilli. "Questa litania petulante di dire che in realtà sottintende un intento di sottoporre il pubblico ministero al potere esecutivo non ha nessun fondamento razionale", ha aggiunto.