Nordio: caserme dismesse per creare nuove carceri

"Essendo difficile costruire in breve nuove carceri, bisognerebbe riadattare strutture esistenti che sono compatibili, penso dunque alla tante caserme dismesse che si trovano sul territorio italiano".

Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla serie di incontri in Veneto della giornata de "L'Italia vincente", l'iniziativa diffusa proposta da Fratelli d'Italia. "Per i detenuti che hanno pene residue e che non sono ad alta pericolosità, le caserme riadattate si prestano benissimo".