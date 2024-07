Nomine Ue, Tajani: "Impegno perché Italia ottenga il massimo"

Sulla nomina di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Ue, Tajani ha affermato: "Voglio essere preciso: il presidente del Consiglio in quanto tale, durante la riunione dei capi di Stato e di governo, si è astenuta, non ha votato contro. Ha votato contro il suo partito in Parlamento, che è un'altra cosa. Ma come presidente del Consiglio, avendo all'interno della maggioranza delle forze come Fi che sono favorevoli alla conferma di von der Leyen e forze contrarie come la Lega, lei giustamente ha detto 'io mi astengo'. Poi come partito, come gruppo parlamentare dei conservatori, hanno votato contro", ha proseguito. "Io farò tutto ciò che è in mio potere per un legame di antica conoscenza con von der Leyen e il rapporto di amicizia anche con Giorgia Meloni. È mio dovere anche come ministro degli Esteri e vice presidente del partito popolare europeo, come conoscitore profondo delle istituzioni europee dove mi sono impegnato per quasi 30 anni".