Nomine Ue, Gentiloni incontra Ursula von der Leyen | Media: "Prossimo commissario alla Concorrenza"

E' stato un incontro a quattr'occhi di un'oretta circa, che si è svolto in un clima di grande amicizia quello tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione europea, con la presidente eletta Ursula von der Leyen. L'ex premier ha evitato i media, entrando con l'auto nel garage del palazzo Charlemagne, a Bruxelles. Gentiloni, finora in pole per gli Affari economici, potrebbe invece ambire al Commercio, e una probabile vicepresidenza.