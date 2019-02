Nomine Inps, Lega: "Nessun accordo con M5s ma niente preclusioni"

Fonti della Lega spiegano che non è ancora stato trovato l'accordo col M5s in merito alle nomine Inps. "Si sta lavorando per una soluzione veloce, che arriverà nei prossimi giorni e senza alcuna preclusione", dicono le fonti. Per la successione a Tito Boeri come presidente dell'istituto previdenziale è stato fatto il nome di Mauro Nori. "Questo governo ha rispettosamente atteso la scadenza naturale del mandato di Boeri", ribadiscono dal Carroccio.