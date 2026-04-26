Eni, Palazzo Chigi smentisce le indiscrezioni su Di Foggia: "Nessun legame con Open Fiber e nessuna richiesta di nomina"

L'esecutivo ribadisce che la nomina non nasce da iniziative personali, ma da una scelta istituzionale. La manager è stata indicata per competenza e serietà. "L'ing. Di Foggia è stata indicata dal Governo come presidente di Eni per la sua grande competenza e serietà e, per ricoprire questo incarico, ha rinunciato a un'importante buonuscita da Terna, cosa che in pochi avrebbero fatto, denotando una qualità umana non comune. Sorprende che una circostanza importante che riguarda aziende partecipate dallo Stato e quotate in Borsa sia trattata con tanta superficialità su un importante giornale nazionale", conclude la nota.