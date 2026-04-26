Eni, Palazzo Chigi smentisce le indiscrezioni su Di Foggia: "Nessun legame con Open Fiber e nessuna richiesta di nomina"
Il Governo chiarisce la scelta alla guida di Eni, ribadendo competenza e serietà della manager e criticando la ricostruzione giornalistica
Giuseppina Di Foggia © Ansa
Smentita ufficiale
"Sono prive di ogni fondamento le fantasiose ricostruzioni apparse in un articolo de La Stampa circa la nomina di Giuseppina Di Foggia alla presidenza di Eni. È falso che all'ing. Di Foggia sia stato proposto di guidare in futuro Open Fiber e che lei abbia chiesto garanzie per farlo. È falso che sia stata Giuseppina Di Foggia a chiedere la nomina ad Eni". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.
Indicazione governo
L'esecutivo ribadisce che la nomina non nasce da iniziative personali, ma da una scelta istituzionale. La manager è stata indicata per competenza e serietà. "L'ing. Di Foggia è stata indicata dal Governo come presidente di Eni per la sua grande competenza e serietà e, per ricoprire questo incarico, ha rinunciato a un'importante buonuscita da Terna, cosa che in pochi avrebbero fatto, denotando una qualità umana non comune. Sorprende che una circostanza importante che riguarda aziende partecipate dallo Stato e quotate in Borsa sia trattata con tanta superficialità su un importante giornale nazionale", conclude la nota.