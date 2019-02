Nodo Tav, Salvini: "Non faccio saltare il governo, ma fare le cose"

"Io non faccio saltare il governo. Però le cose bisogna farle e non bloccarle". Matteo Salvini lo dice in riferimento alle ultime polemiche sulla Tav e sul completamento dell'opera. "I giornalisti - chiarisce il vicepremier - continuano a dirmi 'guarda i sondaggi, la Lega è il primo partito, fai saltare tutto così eleggi più parlamentari'. Ma io dico che la mia parola vale più di qualsiasi sondaggio".