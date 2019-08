Nodo premier, "no" di Nicola Zingaretti a Conte-bis: serve svolta

Il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti è terminato senza una soluzione sul nodo premier. Il segretario del Partito democratico infatti non ha mostrato segni di apertura sulla proposta di Luigi Di Maio di un nuovo Conte-bis. "Al centro del colloquio molto cordiale - scrivono i dem in una nota - Zingaretti ha ribadito la necessità di un governo di svolta, non per una questione personale, ma per rimarcare una necessaria discontinuità".