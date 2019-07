No Tav al premier Conte: Italia otterrà vantaggi da stop dell'opera

La sospensione del progetto Tav "può essere attuata rapidamente e senza penali". E' quanto afferma il movimento "No Tav", indicando al premier Giuseppe Conte "l'unica e inevitabile scelta" per la linea Torino-Lione, "una decisione responsabile che procurerebbe vantaggi per l'Italia". Gli oppositori sottolineano inoltre che il "governo Salvini dovrebbe spiegare perché il nostro Paese deve finanziare la Francia con oltre due miliardi di euro".