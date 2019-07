No Tav agli eletti M5s: "Via dal Movimento, ma non dimettetevi"

Uscire dal Movimento 5 Stelle, ma rimanere in carica per portare nelle istituzioni le istanze dei No Tav. E' la richiesta che Alberto Perino, leader del movimento contro la Torino-Lione, ha avanzato agli eletti del M5s nel corso dell'assemblea organizzata a Bussoleno, in Val di Susa. "La fiducia nel M5s è pari a zero, ma quella nelle persone che abbiamo mandato in Comune, Regione e alcuni di quelli a Roma è altissima", ha affermato.