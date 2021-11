No Green pass, Lamorgese: confido nel senso civico dei manifestanti

Ansa

In vista delle manifestazioni "No Green pass" in programma per sabato 12 novembre "mi sto sentendo con prefetti e questori per individuare soluzioni adeguate". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, aggiungendo: "Confido che i manifestanti siano animati da senso civico e seguano le modalità concordate con le autorità di pubblica sicurezza".