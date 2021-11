No Green pass, circolare del Viminale ai prefetti: stop manifestazioni in aree sensibili

Ansa

I prefetti dovranno individuare "specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'attuale situazione pandemica". Lo scrive il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in una circolare inviata a tutti i prefetti.