Nipote Provenzano a Di Maio: "Siamo brava gente, io lavoro e basta"

Dopo le polemiche scatenate dalla foto scattata con il candidato sindaco M5s a Corleone, Maurizio Pascucci, Salvatore Provenzano risponde a Luigi Di Maio, che ha chiesto l'espulsione di Pascucci dal Movimento. "Mi alzo alle 5 con mia moglie per aprire il bar. Ma Di Maio che ne sa? - ha detto Provenzano -. Perché non veniva qui? Io lavoro e basta. Siamo brava gente, non abbiamo nulla a che fare con altro".