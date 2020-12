Nell'era in cui like, retweet e interazioni su account e pagine social per un politico valgono quasi come i voti nell'urna elettorale c'è un'eccezione, piccolissima, che che conferma la regola. Bisogna andare a Monte Cremasco, paesino di 2.279 anime secondo l'ultimo censimento. Siamo in provincia di Cremona, Lombardia. Qui l'avvocato Giuseppe Lupo Stanghellini, il sindaco, non si è piegato ai social network. No a Facebook, Twitter, Instagram: il Comune è fieramente no social.