Nato, Conte: "Il legame transatlantico è un pilastro della sicurezza"

"Il legame transatlantico resta un pilastro della sicurezza europea e quindi italiana in particolare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Palazzo Chigi. "C'è una ritrovata convinzione di quanto la sicurezza collettiva passi dalle sponde del Mediterraneo e non solo per minaccia terroristica, ma anche per l'instabilità dovuta alle migrazioni incontrollate", ha aggiunto.