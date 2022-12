Multe Covid, Schillaci: "Costa di più riscuoterle che incassarle"

Il tema multe Covid è caldissimo e sulla questione è intervenuto anche il ministro della Salute Orazio Schillaci secondo cui la riscossione potrebbe non essere vantaggiosa per lo Stato.

Il problema delle multe agli over 50 non vaccinati riguarda il Mef e "allo Stato richiedere queste multe potrebbe costare più di quanto incasserebbe". Il ministro Schillaci ha ricordato "che in Europa solo due Stati avevano introdotto delle multe, ovvero Austria e Grecia ma nessuno ha poi riscosso. Aspettiamo di capire".