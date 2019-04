Multa a Rousseau, Soro a Casaleggio: "Io sono indipendente, faccia ricorso"

Il garante della Privacy Antonello Soro replica alle accuse di Davide Casaleggio dopo la multa alla sua piattaforma Rousseau , decisa perché "il sistema di voto non è adeguato". "Se ha rilievi da muovere può ricorrere, come prevede la legge, al giudice ordinario. Non ho bisogno di dimostrare la mia indipendenza di giudizio", dice Soro. Il proprietario di Rousseau e figlio del "guru" del M5s aveva infatti definito la sanzione un "attacco politico".

"Non ho intenzione di fare polemica con alcuno - spiega ancora il garante -. La mia esperienza nei sette anni passati si è misurata sul terreno della tutela dei diritti e del contrasto alla loro violazione. Ne fanno fede i provvedimenti, per chiunque facilmente accessibili".



L'accusa - Alla sanzione Casaleggio aveva subito replicato definendola "un attacco politico" e spiegando che la vicenda "ci dice solo una cosa: che a capo dell'Authority non può starci un ex capogruppo del Pd, ma neanche un politico in generale: ci deve essere un professionista che mantenga la propria autonomia".