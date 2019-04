Multa a Rousseau, Casaleggio: "Da Garante privacy attacco politico"

La multa del Garante della Privacy che ha sanzionato per 50mila euro la piattaforma Rousseau è "un attacco politico". Ne è convinto il figlio del cofondatore del M5s e presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio, secondo il quale la vicenda "ci dice solo una cosa: che a capo dell'Authority non può starci un ex capogruppo del Pd, ma neanche un politico in generale, ci deve essere un professionista che mantenga la propria autonomia".