Mozione di sfiducia Pd contro Salvini, la replica: "E' una medaglia"

La mozione di sfiducia annunciata dal Pd contro Matteo Salvini "è una medaglia". Ad affermarlo è lo stesso leader della Lega, aggiungendo: "E' come le denunce di Carola e delle Ong, gli insulti dei centri sociali, le minacce dei Casamonica. Io non mollo, indietro non si torna". Da parte sua il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha sottolineato che "è giusto presentare una mozione di sfiducia a garanzia di tutti gli italiani".