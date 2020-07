Mose, Conte: va completato entro autunno-inverno 

"Siamo qui per un test, non per una passerella. Il governo vuole verificare l'andamento dei lavori". Lo ha affermato a Venezia Giuseppe Conte, alla cerimonia di innalzamento delle paratie del Mose. "Questo Mose - ha quindi proseguito il premier - va completato e dobbiamo fare in modo che il prossimo autunno-inverno ci sia uno strumento di salvaguardia". E' la prima volta che tutto il sistema di 78 dighe mobili entra in funzione.