Morto Lino Jannuzzi, una vita tra giornalismo e politica

Nella sua carriera, lavora per il settimanale Tempo Illustrato, dirige Radio Radicale, Il Giornale di Napoli e l'agenzia di stampa Il Velino. Negli ultimi anni collabora con Panorama e Il Giornale. Alla fine degli anni '90, è inquisito per alcuni articoli, pubblicati sul Giornale di Napoli, in cui critica la magistratura napoletana per il caso Tortora. Nel 2001 accetta la candidatura al Senato da parte di Forza Italia: in Parlamento si batte sia per evitare il carcere, sia perché sia modificata la legge che prevede il carcere per i giornalisti riconosciuti colpevoli di diffamazione.