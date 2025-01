Addio a Franco Piperno, fu tra i fondatori di Potere operaio

È morto Franco Piperno, esponente storico della sinistra extraparlamentare e tra i fondatori di Potere operaio. Malato da tempo, era originario di Catanzaro e aveva 82 anni. Era ricoverato in una struttura sanitaria di Cosenza. Piperno aveva insegnato all'Università della Calabria e, proprio a Cosenza, era stato assessore comunale all'epoca in cui era sindaco Giacomo Mancini, ex segretario nazionale del Psi. Il nome di Piperno è legato ad alcune tra le vicende più note che hanno visto al centro la sinistra extraparlamentare. È stato anche autore di numerosi saggi politici.