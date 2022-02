Moratti a Tgcom24: "Dopo il Quirinale c'è un riposizionamento nel centrodestra"

E ancora: "Alle prossime elezioni ci sarà una spartiacque tra centrodestra e centrosinistra, è normale che ci sarà". Per quanto riguarda il suo futuro, Moratti ha spiegato che "ci sono tanti modi per servire il proprio paese: sono stata chiamata e ho accettato perché amo la mia regione e anche perché io accetto dove ci sono sfide complicate, ma sono abituata a lavorare nel presente".

"Questo - ha chiarito - non vuol dire non avere visione del futuro. Da sindaco di Milano ho lavorato per proiettare la città verso un posizionamento internazionale attraverso Expo che sarebbe avvenuto anni dopo. Lavorare nel presente non significa avere i paraocchi, adesso per esempio ho creato l'Agenzia delle malattie infettive. Però - ha concluso - mi occupo di quello che in questo momento sto facendo, mi sembra l'unico modo serio per dare un contributo, non ho programmi".