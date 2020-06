Misure Ue anti-crisi, Conte: Parlamento voterà su proposta definitiva

Sarà il Parlamento ad avere l'ultima parola sul piano da presentare in Ue contro la crisi economica generata dall'emergenza coronavirus. Lo ha assicurato il premier Conte nell'informativa alla Camera. "Tornerò in Parlamento per chiedere il vostro voto su una risoluzione da proporre in Ue che rispecchi la posizione italiana", ha detto Conte spiegando che venerdì si terrà "il Consiglio europeo in via telematica" e che avrà "solo natura consultiva".