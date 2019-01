Missione Sophia, Salvini: "O si cambiano le regole o ce ne andiamo"

Dopo la decisione di Berlino di interrompere la partecipazione alla missione Sophia contro i trafficanti dei migranti , il ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, minaccia l'addio anche da parte del nostro Paese. "Sophia - spiega - ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale sottoscritto dal Governo Renzi, non so in cambio di cosa. O cambiano le regole o finisce la missione".

Sulla mossa di Berlino, il vicepremier aggiunge: "Non si è capito se la Germania ha sospeso o no la sua partecipazione. Se uscisse per me non è un problema, tanto tutti gli immigrati arrivano lo stesso in Italia, facciamo da soli".



Grande (M5s): "Quella della Germania è una scelta legittima" - Marta Grande, deputata M5s e presidente della commissione Affari esteri della Camera, dichiara: "Berlino ha fatto una scelta legittima, ma il consolidamento dell'asse franco-tedesco è significativo del fatto che si sta configurando qualcosa di diverso rispetto a un'Ue che sia realmente più funzionale e più vicina ai cittadini. E' evidente che adesso c'è una contrapposizione politica rispetto a uno strumento che è utile. La missione Sophia ha avuto varie fasi e potrebbe averne altre, se però la Germania ha legittimamente deciso di interromperla l'Italia dovrà trovare altri modi per affrontare il tema. L'asse franco-tedesco è significativo".