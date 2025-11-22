Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
nella manovra

Ministero della Salute: contrari all'emendamento sulla responsabilità dei medici

22 Nov 2025 - 18:34
© IPA

© IPA

In relazione all'emendamento alla Manovra che modifica la disciplina della responsabilità professionale dei medici, il Ministero della Salute "esprimerà parere contrario". Lo ha evidenziato il ministero in un comunicato. "L'attuale normativa garantisce una tutela adeguata, integrata peraltro dalla recente norma sulla colpa grave, e non si ritiene utile né opportuno introdurre una modifica che di fatto andrebbe in senso opposto a quanto fin qui proposto dal Ministro Schillaci sulla colpa medica", spiega la nota. 

manovra