Ministero Beni culturali, Franceschini: "E' emergenza,4mila carenze"

Dario Franceschini denuncia che al Ministero dei beni culturali "ci sono attualmente 4mila carenze in organico e sono cifre destinate a crescere in fretta". Presentando alle commissioni Cultura di Camera e Senato le linee programmatiche del suo mandato, il ministro sottolinea che non bastano i concorsi fatti nelle passate legislature. "Per questo - conclude - chiederò di intervenire perché si tratta di un'emergenza".