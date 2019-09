Lucano si era rivolto a Mattarella per tornare a Riace e stare vicino al padre malato. Il divieto di dimora era stato disposto come misura alternativa agli arresti domiciliari a cui l'ex sindaco era sottoposto da ottobre. Lo scorso 11 giugno al Tribunale di Locri è cominciato il processo in cui è imputato, insieme ad altre ventisei persone, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio. Ma Lucano difende il suo operato e quello che è diventato famoso come Modello Riace: "Mi sono accorto che gli sbarchi invece di essere un problema, erano un'opportunità. Il mio paese appartiene a quelle aree che si sono spopolate per effetto dell'emigrazione e dei forti condizionamenti della criminalità organizzata. Il dramma sociale non è l'immigrazione".