Milleproroghe, più tempo per le assunzioni nella Pubblica amministrazione

Il decreto Milleproroghe garantisce alla pubblica amministrazione un anno in più, cioè fino al 31 dicembre 2022, per procedere alle assunzioni in base alle risorse già stanziate. Stesso discorso per vigili del fuoco, forze di polizia e agenzie fiscali. Un anno in più anche per i concorsi di Mef e Mise, mentre per quelli in forze armate, polizia, vigili del fuoco e per il personale penitenziario ci sarà tempo fino al 31 marzo 2022.