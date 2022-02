Milleproroghe, ok al bonus psicologo: ecco come funziona

L'emendamento, a prima firma del deputato Pd Filippo Sensi, è stata approvato come modifica al dl Milleproroghe dopo un lungo pressing. In tutto vengono stanziati ulteriori 20 milioni nel 2022, di cui metà per finanziare il bonus e l'altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid.

Seicento euro all'anno, tetto Isee a 50mila - Il bonus psicologo arriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone: sarà parametrato in base all'Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi più bassi.

Le reazioni - "Ore 2.52. Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il bonus psicologo. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo". Lo scrive il deputato del Pd Filippo Sensi su Twitter.

"Il via libera al bonus di assistenza psicologica ci rende particolarmente felici. Un risultato importante per i cittadini e per il Pd che lo aveva proposto al Senato in legge di bilancio e che con tenacia, nonostante le difficoltà, lo ha riproposto alla Camera dove finalmente è stato approvato nel decreto Milleproroghe. Si tratta di un primo segnale molto importante per tutte le persone che stanno soffrendo", commenta invece tramite una nota la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi.

"Siamo impegnati da sempre rispetto al grande tema della salute mentale; in modo particolare dopo la pandemia che ha fatto emergere un grande disagio - non solo tra i più giovani - per i quali siamo pronti a sostenere ulteriori misure a partire dal potenziamento dello psicologo a scuola e di tutte le figure professionali come pedagogisti ed educatori necessarie a sostenerli in questa fase, ma anche tra gli adulti. I cambiamenti che il Covid ha prodotto nelle nostre esistenze hanno generato grandi sofferenze e dolori che non possono essere ignorati. Ringrazio personalmente per il prezioso lavoro svolto al Senato, Caterina Biti insieme a Eugenio Comincini e Paola Boldrini e Vanna Iori per la commissione Salute e alla Camera, Filippo Sensi che, con grande determinazione e perseveranza, ha proseguito questo lavoro, dimostrando la solidità del lavoro svolto dai gruppi parlamentari. L'approvazione del bonus di assistenza psicologica è una bella vittoria per il Pd ma, soprattutto, per il Paese". aggiunge Malpezzi.

"L'approvazione dell'emendamento che prevede il bonus psicologo è un grande risultato, iniziato già in occasione della Legge di Bilancio con l'emendamento del Movimento 5 Stelle a firma Pirro e proseguito nel Milleproroghe con l'emendamento D'Arrando, approvato questa notte. Prevedere un contributo di 600 euro con l'obiettivo di supportare le persone che vivono un disagio psicologico, acuito dai 2 anni di pandemia, e che sono spesso in condizioni economiche difficoltose è una risposta necessaria e rappresenta un primo passo. È importante superare i tabù legati alla salute mentale e al disagio psicologico proprio perché come si decide di andare dal medico se ci si rompe un braccio allo stesso modo bisogna fornire gli strumenti necessari affinché le persone possano rivolgersi a uno psicoterapeuta qualora vivano un disagio psicologico. Da oggi continueremo a lavorare e a portare avanti questa battaglia affinché vengano messe in campo azioni strutturali per dare risposte concrete affinché vi siano presidi territoriali volti ad aiutare chi vive un disagio e ad affrontarlo". Così, in una nota congiunta, la deputata del Movimento 5 Stelle Celeste D'Arrando ed Elisa Pirro, capogruppo del M5S in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama.